3.05.2026 11:23:00
Haber Merkezi
Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluk ihtimali ne? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin kalan maçları

Trendyol Süper Lig'in 32. haftası kapsamında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 3 puanı alan taraf oldu. Galatasaray ise Samsunspor deplasmanından mağlubiyet ile ayrıldı. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından Süper Lig'de puan farkı tekrardan 4'e düştü. Peki, Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluk ihtimali ne? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin kalan maçları

Süper Lig'in 32. haftası kapsamında Samsunspor ile Galatasaray ve Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmaların sonucunda Galatasaray 4-1 sahadan mağlubiyet ile ayrılırken, Fenerbahçe ise Başakşehir'i 3-1 yendi. Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından ise puan farkı son 2 hafta kala tekrardan 4'e düştü. Peki, Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluk ihtimali ne? Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin kalan maçları

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR 2026?

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için son iki maçından da galibiyet ile ayrılması gerekiyor. Bu senaryoda Galatasaray'ın ise kalan 2 maçında 5 puan kaybı yaşaması gerekiyor. Galatasaray'ın son 2 maçta 1 beraberlik-1 mağlubiyet veya 2 mağlubiyet aldığı senaryoda Fenerbahçe şampiyon olacak. Bu senaryoda Fenerbahçe 76 puana ulaşırken, Galatasaray ise 75 puanda sezonu tamamlayacak. Galatasaray'ın kalan maçlarında 2 beraberlik veya 1 galibiyet alması durumunda ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bulunmuyor.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe, Süper Lig'in kalan son 2 haftasında TÜMOSAN Konyaspor ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ilk olarak 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ligin son maçını ise 17 Mayıs 2026 Pazar günü Kadıköy'de Eyüpspor ile oynayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

  1. Galatasaray - 74
  2. Fenerbahçe - 70
  3. Trabzonspor - 66
  4. Beşiktaş - 59
  5. Göztepe - 52
  6. Başakşehir - 51
  7. Samsunspor - 48
  8. Rizespor - 40
  9. TÜMOSAN Konyaspor - 40
  10. Gaziantep FK - 37
  11. Kocaelispor - 36
  12. Alanyaspor - 33
  13. Kasımpaşa - 31
  14. Gençlerbirliği - 28
  15. Eyüpspor - 28
  16. Antalyaspor - 28
  17. Kayserispor - 26
  18. Karagümrük - 21
