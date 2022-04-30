Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak olmak istiyor

30 Nisan 2022 Cumartesi, 15:34

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in sona ermesine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

TRABZON'DA ÖN KUTLAMA

Ligde 76 puanla zirvede yer alan ve bugün sahasındaki Antalyaspor maçından 1 puan dahi alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, dün ön kutlama yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son antrenmanı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne alması sonrası taraftarlar tribünlere akın etti. 20 binin üzerinde bordo- mavili futbolseverler, stadyumda futbolcularla bir araya gelirken ortaya muhteşem görüntüler çıktı.



