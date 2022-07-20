Fenerbahçe taraftarlarından Altay Bayındır'a özel ilgi

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:55

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı.

ALTAY BAYINDIR'I TRİBÜNE ÇAĞIRDILAR

Polonya'da oynanan karşılaşmaya hem Polonya'dan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar, takıma büyük destek verdi. Maç öncesi oyuncuların lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, kaptan Altay aracılığıyla tüm takımı tribünlere çağırdı.

FENERBAHÇE'YE DESTEK VERDİLER

Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını taşıyan Türk seyirciler de Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı.