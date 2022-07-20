Fenerbahçe taraftarlarından Altay Bayındır'a özel ilgi
Fenerbahçe taraftarları, Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme karşılaşması öncesinde Altay Bayındır'ı tribünlere çağırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı.
ALTAY BAYINDIR'I TRİBÜNE ÇAĞIRDILAR
Polonya'da oynanan karşılaşmaya hem Polonya'dan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar, takıma büyük destek verdi. Maç öncesi oyuncuların lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, kaptan Altay aracılığıyla tüm takımı tribünlere çağırdı.
FENERBAHÇE'YE DESTEK VERDİLER
Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını taşıyan Türk seyirciler de Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı.
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