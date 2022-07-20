Fenerbahçe taraftarlarından Altay Bayındır'a özel ilgi

Fenerbahçe taraftarları, Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme karşılaşması öncesinde Altay Bayındır'ı tribünlere çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:55
Fenerbahçe taraftarlarından Altay Bayındır'a özel ilgi
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı.

ALTAY BAYINDIR'I TRİBÜNE ÇAĞIRDILAR

Polonya'da oynanan karşılaşmaya hem Polonya'dan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar, takıma büyük destek verdi. Maç öncesi oyuncuların lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, kaptan Altay aracılığıyla tüm takımı tribünlere çağırdı.

FENERBAHÇE'YE DESTEK VERDİLER

Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını taşıyan Türk seyirciler de Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı.


uefa şampiyonlar ligi fenerbahçe Dinamo Kiev altay bayındır taraftar
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler