Fenerbahçe'de Gustavo Henrique sesleri

Flamengo'dan Willian Arao'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, bu kez stoper Gustavo Henrique için harekete geçtiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:22
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique sesleri
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Fenerbahçe, satmaya hazırlandığı Kim Min-Jae'nin yerini doldurmak için harekete geçti.

Brezilya basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'nin, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'yi gündemine aldığı belirtildi.

FLAMENGO'DAN FİYAT İSTEDİ

Sarı-lacivertlilerin, Fluminense'nin Nino için 8 milyon Euro istemesinin ardından Henrique ismine yöneldiği ve Flamengo'dan fiyat istediği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 3 milyon olarak gösterilen 29 yaşındaki Gustavo Henrique'nin, Brezilya ekibi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.


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