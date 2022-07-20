Fenerbahçe'de Gustavo Henrique sesleri
Flamengo'dan Willian Arao'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, bu kez stoper Gustavo Henrique için harekete geçtiği belirtildi.
Fenerbahçe, satmaya hazırlandığı Kim Min-Jae'nin yerini doldurmak için harekete geçti.
Brezilya basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'nin, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'yi gündemine aldığı belirtildi.
FLAMENGO'DAN FİYAT İSTEDİ
Sarı-lacivertlilerin, Fluminense'nin Nino için 8 milyon Euro istemesinin ardından Henrique ismine yöneldiği ve Flamengo'dan fiyat istediği ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 3 milyon olarak gösterilen 29 yaşındaki Gustavo Henrique'nin, Brezilya ekibi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.
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