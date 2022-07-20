Fenerbahçe'de Gustavo Henrique sesleri

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:22

Fenerbahçe, satmaya hazırlandığı Kim Min-Jae'nin yerini doldurmak için harekete geçti.

Brezilya basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'nin, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'yi gündemine aldığı belirtildi.

FLAMENGO'DAN FİYAT İSTEDİ

Sarı-lacivertlilerin, Fluminense'nin Nino için 8 milyon Euro istemesinin ardından Henrique ismine yöneldiği ve Flamengo'dan fiyat istediği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 3 milyon olarak gösterilen 29 yaşındaki Gustavo Henrique'nin, Brezilya ekibi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.