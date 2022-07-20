Fenerbahçe'den Kiev karşısında penaltı itirazı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme karşılaşmasında yaşadığı bir pozisyonda penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:38
Fenerbahçe'den Kiev karşısında penaltı itirazı
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Ferdi'nin sol kanattan ortasında, Enner Valencia ceza sahasında topla buluşmak üzereyken Denys Popov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda bir penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Enner Valencia, pozisyon sonrasında kısa süreli bir sakatlık yaşadı.


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