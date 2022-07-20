Fenerbahçe'den Kiev karşısında penaltı itirazı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:38

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Ferdi'nin sol kanattan ortasında, Enner Valencia ceza sahasında topla buluşmak üzereyken Denys Popov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular bu pozisyonda bir penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

Enner Valencia, pozisyon sonrasında kısa süreli bir sakatlık yaşadı.