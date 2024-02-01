Fenerbahçe'de yol ayrımı: Süper Lig ekibi, Emre Mor'u kiraladı!
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'u geçici olarak transfer ettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.
Yapılan anlaşmada satın alma maddesinin bulunmadığı ve oyuncunun maaşının tamamını Fatih Karagümrük'ün karşılayacağı kaydedildi.
FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLADI
Fenerbahçe, Emre Mor'un Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar V. Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."
FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMUŞTU
Emre Mor, geçen sezonun başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.
TFF'ye yapılan bildirim şu şekilde:
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