Fenerbahçe teknik direktörlüğü için sürpriz aday: Ön görüşme yapıldı!
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yolları ayıran Fenerbahçe'nin son olarak Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı ile görüştüğü ileri sürüldü.
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından yeni hocasını arıyor
DHA, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Adana Demirspor'dan ayrılan Vincenzo Montella ile anlaşmaya çok yakın olduğunu ileri sürmüştü.
Vincenzo Montella
FENERBAHÇE'DEN ABDULLAH AVCI HAMLESİ
NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Abdullah Avcı ile bir ön görüşme yaptı. Son olarak 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan 59 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'ye ayrıntılı bir sunum yapacağı belirtildi.
Abdullah Avcı
TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Önceki sezon Trabzonspor ile şampiyonluğa ulaşan Abdullah Avcı, 8 Mart 2023 tarihinde bordo-mavili ekipten ayrıldığından bu yana herhangi bir takımla anlaşmadı.
59 yaşındaki tecrübeli teknik direktör daha önce Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takım'da görev almıştı.
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