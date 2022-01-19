Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi

19 Ocak 2022 Çarşamba, 07:00

İşte İsmail Kartal’ın açıklamaları:

- Takımla 7-8 gündür beraberim. Mental olarak enerjilerinin düşük olduğunu gördüm. Taraftarlarımızın ve camiamızın sahada nasıl bir oyun görmek istediklerinin farkındayım. Elimizde biraz zaman olsaydı bu zamanı fırsata çevirebilirdik ama böyle bir zamanımız yok. 3 günde bir maç oynuyoruz.

- Neler yapabileceğimizin farkındayım. Matematiksel olarak her şeye rağmen şampiyonluk iddiamız devam ediyor.

- Konferans Kupası’ndaki rakibimiz Slavia Prag’ı iyi tanıyorum. Çok disiplinli bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Altay maçını milat olarak görüyorum. Taraftarımız ilk dakikadan son dakikaya kadar bizi desteklesin. Bugün birlik ve beraberlik günü.

- Futbolcuların hepsinden fedakarlık istedim. Oyuncularım da bana pozitif enerji verdiler. Hepsine güveniyorum, inanıyorum.

- Mesut’la özel konuştum. Daha iyi olacaktır. Mesut, İrfan, Tisserand, Muhammed. Hepsi bizim oyuncularımız. Sorumluluk alacaklar, hep birlikte el ele vereceğiz.

- Oyun felsefem pozitif futbol üzerine. 4’lü savunma oynayacağız. Kaliteli oyuncularımız var, Eksiklerimiz de var. Bunlar geri geldiğinde daha farklı bir F.Bahçe yaratabileceğimi düşünüyorum.

TRANSFER İÇİN PLANLAMA

İsmail Kartal "Önümüzdeki iki maçın ardından transfer için planlama yapacağız” ifadelerini kullanırken geleceği için “Sezon sonu için bir şey yok. Konuşmadık da. Ben Fenerbahçeliyim. Kulübüm için en doğru yolu buluruz” açıklamasını yaptı.

ALTAY SINAVINDA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında bugün Altay’ı ağırlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak ve hakem Hüseyin Göçek’in yöneteceği karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. Mücadele beIN 2 kanalından canlı yayımlanacak. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan, Berke, Novak, Valencia ve Altay forma giyemeyecek.