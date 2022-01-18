İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe’nin 2021/2022 sezonunun geri kalanında takımın başına getirdiği teknik direktör İsmail Kartal, düzenlediği basın toplantısında çalışmanın önemine vurgu yaparak taraftardan zaman ve destek istedi.
Göreve getirildiği için mutlu ve onurlu olduğunu dile getiren İsmail Kartal, arkadaşı olarak tanımladığı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür etti.
İsmail Kartal, takımla ilgili yaptığı analizde, oyuncuların fiziki açıdan yüksek olduğunu fakat mental açıdan düşük seviyede kaldıklarından yakındı.
Fenerbahçe futbolcularının mental seviyelerini yükseltmek için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getiren Kartal, bu süreçte taraftardan destek istedi.
Basın toplantısında en büyük sorununun "zaman" olduğunu söyleyen Kartal, görevde olduğu 7 günlük sürede oyuncularında pozitif bir enerji aldığını söyledi.
MESUT ÖZİL VE İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI
Takım kaptanlığı yapmanın pazubandı takıp sahaya çıkmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Kartal, "Mesut Özil dünya çapında bir yetenek. Kendisiyle dün görüştüm. Kendisi de bu görüşmede çok mutlu oldu. Bazı ufak tefek problemler olabilir. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Mesut, İrfan Can, Nazım Sangare fark etmez. Hepsi bizim oyuncularımız" ifadelerini kullandı.
İsmail Kartal, takımdaki kalecilerin durumlarından behsederek "Altay Bayındır'ı ilk oynatan benim. Benim evladım gibidir. Berke de evladımdır. Yarın oynayacak gibi, durumu iyiye gidiyor. Altay'ın da 10 gün içerisinde dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin her oyuncuya ihtiyacı olduğunu vurgulayan teknik adam, Attila Szalai'nin takımdan ayrılacağı sorusuna, "Attila Szalai'nin takımdan ayrılması söz konusu değil. Şu an gönderirsek yerini nasıl dolduracağız?" diyerek cevap verdi.
Genç oyuncuların önemine de değinen İsmail Kartal, "Alt yapıda tanıdığım bildiğim genç oyuncularımız var. Gençlere kapım açık. Her gittiğim kulüpte bunu yaptım. Bu süreci burada da devam ettireceğim. Yeri ve zamanı gelince onları takıma monte edeceğim" diye konuştu.
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