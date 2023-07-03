İsmail Kartal'dan oyuncularına mesaj: 'Bu işe son vermeliyiz'

Yayınlanma: 03.07.2023 - 10:28

Güncelleme: 03.07.2023 - 10:28

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunu dün akşam açtı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki ilk antrenmanda Kartal, “Camiamızın ve taraftarlarımızın şampiyonluk için çok büyük bir beklentisi var. 9 yıl geçti. Artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor. Allah’ın izniyle bu sezon şampiyon olacağız. Futbolcularımızla birlikte çok çalışacağız, takımda herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda şampiyon biz oluruz diye düşünüyorum. Taraftarımızın hayallerini gerçekleştirmek için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbolcularla idman öncesi sahada yaptığı toplantıda ise, “Eğer saygı olmazsa, Inanç olmazsa ve iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum. Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Ben de sizin gibi futboldan geldim. Hayatımı Fenerbahçe’ye verdim. El ele verip camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Arda Güler

‘ARDA’YI HERKES İSTİYOR’

Barcelona Başkanı Joan Laporta, transfer görüşmelerini sürdürdükleri Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler için, “Arda Güler çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa’daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz” dedi.

Ryan Kent

3 İSME VEDA ETTİ, KENT İMZAYI ATTI

Fenerbahçe yeni transferi Ryan Kent’le 4 yıllık sözleşme imzaladı. Pelkas, Alioski ve Berisha ile yollar ayrıldı. Samatta da PAOK’a transfer olacak. Fenerbahçe’den ayrılan 68 yaşındaki teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi takımı Al Hilal’le sözleşme imzaladı.