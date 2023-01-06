Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Biz Galatasaray'dan iyiyiz'

06 Ocak 2023 Cuma, 11:26

Kadıköy'de Galatasaray ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik direktör Jesus, taktik programların yanı sıra oyuncularına mental destek de sağlıyor.

Haber Global'in haberine göre, kariyerinde Portekiz ve Brezilya'da birçok derbiye çıkan tecrübeli teknik direktör Jesus, oyuncularına Samandıra'da, "Kendinizi baskı altına almayın, normal bir maça çıkıyoruz. Diğerlerinden bir farkı yok" dedi.

Jorge Jesus

"BİZ GALATASARAY'DAN İYİ TAKIMIZ"

Jesus, "Şunu bilin, biz Galatasaray'dan iyi takımız. Onlar sezon başından beri ilk kez haftada 3 maç oynamaya başladı. Biz ise sürekli bu tempodayız" diyerek sözlerini sürdürdü.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ"

Portekizli teknik direktör, "Bu maçı da çıkıp alacağız ve taraftarımızı evine lider olarak göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.