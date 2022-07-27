Fenerbahçe tribünlerinde Vladimir Putin sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki Dinamo Kiev maçında Vladimir Putin tezahüratı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 22:13
Fenerbahçe tribünlerinde Vladimir Putin sesleri
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Dinamo Kiev, Vitaliy Buyalskyi'nin golü ile öne geçti.

Gol sonrası Fenerbahçe tribünlerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sesleri yankılandı.


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