Fenerbahçe'de Enner Valencia penaltı kaçırdı

Fenerbahçe'de Enner Valencia, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki Dinamo Kiev maçında kullandığı penaltıyı kaçırdı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:56
Fenerbahçe'de Enner Valencia penaltı kaçırdı
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynadığı maçın 68. dakikasında Enner Valencia'nın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı.

Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına, faule maruz kalan Enner Valencia geçti. Ekvadorlu futbolcunun penaltı vuruşunu Dinamo Kiev kalecisi Buschan kurtardı.

Valencia, penaltıyı kaçırması sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.


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