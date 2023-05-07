Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz"

Yayınlanma: 07.05.2023 - 22:43

Güncelleme: 07.05.2023 - 22:43

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

"İŞLER ZORA GİRDİ"

Portekizli teknik adam, matematiksel olarak şampiyon olma şanslarının devam ettiğini söyleyerek, “Bugün istediğimiz sonucu alamadık. Rakibimizin 3 puan gerisindeyiz. Oynadığımız maçları almamız gerekiyordu ve bugün de 3 puan almamız gerekiyordu, ancak almamız gereken maçı alamadık. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Ligin bitmesine 3 maç kaldı, bundan sonraki işler zora girdi ama matematiksel olarak hala şansımız var. Benim için hangi maçları alıp kaybettiğimiz değil, bundan sonraki almamız gereken maçlar önemlidir” diye konuştu.

"RAKİBİMİZİN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Jorge Jesus, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Artık elimizden geleni yapıp, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Önemli olanın yarışta olmak olduğu söyleyen Jesus; "Ligin bitmesine 3 maç kaldı. Bugünkü mağlubiyet sonrası işler bizim için biraz daha karmaşık oldu. Ama matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Benim için önemli olan bu. Benim için geçmişte hangi maçları kazandığımızın, hangi maçları kaybettiğimizin önemi yok. Benim için önemli olan yarışta olmak" dedi.