Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat: 'Herkeste bir Fenerbahçe düşmanlığı var'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 21:41

Güncelleme: 07.05.2023 - 21:41

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu.

Skora çok üzüldüklerini belirten İrfan Can,"Maç sonunda yaşananları herkes gördü. Gerçekten çok üzüldük, böyle bir şey yok. Biz, onları İstanbul'da çok güzel karşılıyoruz. Saçma müzikler açtılar. Bu Fenerbahçe düşmanlığı neden var bilmiyoruz. Her rakip, bize düşman oluyor. Kaleci Ferhat abi çok severim kendisini ama bu kadar zamana oynanmaz. Alper aynı şekilde. Topun önüne atıyor kendini, bir şeyler yapıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN NEDEN GELİŞMEDİĞİNİ GÖRDÜK"

24 yaşındaki file bekçisi, bir daha Giresun'dan geçmek istemediklerini dile getirerek, "Bunlar dışarıdan çok iğrenç gözüküyor. Biz camia olarak bu yapılanların hiçbirini unutmayacağız. Bundan sonra biz de buna göre davranacağız. Hiçbir şey bitmedi. 3 maçımız var. Rakibimiz de puan kaybedecektir. Bugün burada yapılanlardan sonra, Türk futbolunun neden gelişmediğini görmüş olduk. Herkeste bir Fenerbahçe düşmanlığı var. Bunu bir türlü anlamıyoruz. Bütün saldırılar bize. İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz" dedi.