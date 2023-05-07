Giresunspor - Fenerbahçe maçı sonrası olaylar çıktı!

Giresunspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin bitiş düdüğünün ardından büyük gerginlik yaşandı. Tartışma, soyunma odası koridorlarına taşındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 22:05
Giresunspor - Fenerbahçe maçı sonrası olaylar çıktı!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de 1-1 sonuçlanan Giresunspor ile Fenerbahçe maçının ardından hem saha içinde hem soyunma odası koridorlarında olaylar çıktı.

Sporx'te yer alan habere göre, maçın bitiş düdüğünün ardından he sahadaki futbolcular, hem yedek kulübüleri ve teknik heyetler saha içerisinde tartışmaya başladı. 

Güvenlik görevlileri olayları yatıştırmak için araya girdi.

Saha içerisinde biten kavga, soyunma odası koridorlarına taştı. Güvenlik görevlilerinin olayı sakinleştrmek için çabası yetmeyince mücadelede görevli Spor Büro'ya bağlı polisler olayları yatıştırmak için devreye girdi.


fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Giresunspor

İlgili Haberler

Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat: 'Herkeste bir Fenerbahçe düşmanlığı var'

Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat: 'Herkeste bir Fenerbahçe düşmanlığı var'
Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Türk spor tarihinin kara lekesidir'

Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Türk spor tarihinin kara lekesidir'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Süper Lig'de saha dışında kararlar alınıyor'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Süper Lig'de saha dışında kararlar alınıyor'

En Çok Okunan Haberler