Giresunspor - Fenerbahçe maçı sonrası olaylar çıktı!

Yayınlanma: 07.05.2023 - 22:05

Güncelleme: 07.05.2023 - 22:09

Süper Lig'de 1-1 sonuçlanan Giresunspor ile Fenerbahçe maçının ardından hem saha içinde hem soyunma odası koridorlarında olaylar çıktı.

Sporx'te yer alan habere göre, maçın bitiş düdüğünün ardından he sahadaki futbolcular, hem yedek kulübüleri ve teknik heyetler saha içerisinde tartışmaya başladı.

Güvenlik görevlileri olayları yatıştırmak için araya girdi.

Saha içerisinde biten kavga, soyunma odası koridorlarına taştı. Güvenlik görevlilerinin olayı sakinleştrmek için çabası yetmeyince mücadelede görevli Spor Büro'ya bağlı polisler olayları yatıştırmak için devreye girdi.