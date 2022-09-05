Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a Portekiz basınından övgü
Spor Toto Süper Lig'de 5 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor. Oynanan futbol hem taraftarı hem yönetimi memnun ederken Jorge Jesus'a ülkesi Portekiz'den övgü geldi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u ağırladığı maçı 2-0 galip tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor mağlubiyetinin ardından evinde oynadığı Kayserispor maçını net bir skorla kazanırken, bu galibiyet Portekiz'de de geniş yer buldu.
"KAZANMA YOLUNA GİRDİ"
Portekiz basını, galibiyeti teknik direktör Jorge Jesus üzerinden sayfalarına taşıdı ve "Fenerbahçe'de Jesus, Kayseri galibiyetiyle kazanma yoluna girdi" manşetiyle haberi duyurdu. Haberde; Fenerbahçe'de Konyaspor mağlubiyeti sonrasında Kayseri karşısında alınan üç puanın hem takım hem de Jesus için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı.
CRESPO DA ÖVGÜ ALDI
Sarı-lacivertli takımın Kayserispor karşısında oyunu domine ettiğine de vurgu yapılırken, Crespo'nun sergilediği futbol da övgü aldı.
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