Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a Portekiz basınından övgü

Spor Toto Süper Lig'de 5 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor. Oynanan futbol hem taraftarı hem yönetimi memnun ederken Jorge Jesus'a ülkesi Portekiz'den övgü geldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 18:49
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a Portekiz basınından övgü
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u ağırladığı maçı 2-0 galip tamamladı. 

Sarı-lacivertliler, Konyaspor mağlubiyetinin ardından evinde oynadığı Kayserispor maçını net bir skorla kazanırken, bu galibiyet Portekiz'de de geniş yer buldu.

"KAZANMA YOLUNA GİRDİ"

Portekiz basını, galibiyeti teknik direktör Jorge Jesus üzerinden sayfalarına taşıdı ve "Fenerbahçe'de Jesus, Kayseri galibiyetiyle kazanma yoluna girdi" manşetiyle haberi duyurdu. Haberde; Fenerbahçe'de Konyaspor mağlubiyeti sonrasında Kayseri karşısında alınan üç puanın hem takım hem de Jesus için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapıldı.

CRESPO DA ÖVGÜ ALDI

Sarı-lacivertli takımın Kayserispor karşısında oyunu domine ettiğine de vurgu yapılırken, Crespo'nun sergilediği futbol da övgü aldı. 


Spor Toto Süper Lig Portekiz miguel crespo jorge jesus fenerbahçe

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler