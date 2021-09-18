Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, takımına övgü yağdırdı

18 Eylül 2021 Cumartesi, 07:00

Alman ekibi Frankfurt’a karşı iyi oyun ortaya koyduk. Keşke Pelkas o penaltıyı kaçırmasaydı. Yunan oyuncu penaltıyı yaptırıp topu atmak için eline almasa belki Vitor Pereira başka futbolcuya bu görevi verecekti. Varsın olsun bir puanla başlamak da güzel. Biz bu takımı Kadıköy’de rahat yeneriz. Fenerbahçe bana göre beklenen mücadelenin daha yüzde 60 kadarını oynuyor. Eminim ki her şey yakın zamanda şimdikinden çok daha iyi olacak.

‘1 puan 1 puandır’ - Teknik direktör Vitor Pereira maç sonunda futbolcular kadar keyifliydi. Portekizli çalıştırıcı, “Taktiksel ve teknik anlamda beklediğimiz seviyedeydi ama bu maçı izleyen taraftarlar için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tribünde olsaydım takımımdan gurur duyardım. Savaşmanız ve organize olup takım ruhu olmanız gerekir ben takımımdan bunları gördüm ki onlardan en çok istediğim şey de bu. Bu maç gerçekten çok fazla geçişin olduğu bir maçtı. Mesut da kondisyonunu artırmaya çalışıyor. Tepki gösteren taraftarları da kontrol edemeyiz. Son dakikaya kadar taraftarlar maçı kimin kazanacağını bilemedi. Dolayısıyla deplasmanda alınan 1 puan 1 puandır. Önümüzdeki maçta 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘PENALTI KAÇIRILABİLİR’

Pereira, Pelkas’ın penaltı kullanması yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: “Penaltı için 2 tane belirlediğimiz isim oluyor ancak onlar da sahadan çıkmıştı. Bazen dünyanın en iyi oyuncuları bile kaçırabiliyor. Soyunma odasında gördüğüm herkes aile gibiydi. Pelkas’a destek vardı. Doğru bir takım ruhu yaratmak beni daha mutlu eder.”