Fenerbahçe, Tina Charles'ı transfer etti

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, formasını daha önce de giyen ABD'li Tina Alexandria Charles ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

AA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 18:54
Fenerbahçe, Tina Charles'ı transfer etti
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Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2014-15 sezonunda da Çubuklu formamızı başarıyla terleten, Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan Amerikalı uzun oyuncu Tina Alexandria Charles ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

Açıklamada, "Tina Charles'a 'Ailemize tekrar hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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