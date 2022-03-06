Son Dakika: Fenerbahçe'den devre arası hakem paylaşımı
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşma, bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken, sarı-lacivertlilerden hakeme tepki geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü" ifadeleri yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u konuk ediyor.
Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, mücadelenin 17. dakikasında yapılan VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Trabzonspor bu kırmızı karttan 5 dakika sonra Nwakaeme'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla sona erdi.
İlk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yapıldı. Fenerbahçe, maçın hakemi Zorbay Küçük ve hakem atamalarına 'yardım ettiği' iddia edilen bir TFF Yönetim Kurulu üyesine tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"GECE YARISI ATANAN HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK!
HAKLI OLDUĞUMUZU 17. DAKİKADA TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ!
TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUNU UNUTUP HAKEM ATAMALARINA YARDIMCI OLAN KİŞİ ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKTİR!"
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