Eski Fenerbahçeli futbolcu Şenol Çorlu: Arda varken nasıl Mesut'u oynatırsın?

08 Mart 2022 Salı, 16:14

Fenerbahçe forması altında 2 kez şampiyonluk yaşayan yıllarca kulübe altyapıda hizmet eden Şenol Çorlu Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. İşte Çorlu'nun sorulara verdiği yanıtlar:

"103 GOLLÜK REKOR ASKIDA KALDI"

-Fenerbahçe’de iki şampiyonluk yaşadınız. Bunlardan biri de 1988-1989 sezonunda 103 gollük şampiyonluktu. O gol rekoru bir daha kırılır mı?

Kırılır tabii. Kırılmaması için bir sebep yok. Fakat maalesef daha iyi imkanlara sahip olunmasına rağmen ideal bir kadro kurulamadı. Daha doğrusu yönetilemedi. Bu nedenle o başarı hâlâ askıda kaldı.

"GERİYE DÜŞSEK BİLE KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUK"

-O sezon takım halinde gol rekoru için özel bir çaba sarf ettiniz mi?

Aradan uzun zaman geçti. Ama şöyle bir havamız vardı; her maçı kazanabiliriz inancına sahiptik. Çok ciddi bir özgüvenimiz vardı. Bu sahaya fazlasıyla yansıyordu. Bazen mağlup duruma düşsek bile endişelenmiyorduk. Maçı lehimize çevirecek yetenekte oyunculara sahiptik.

"GOLLERİM GALATASARAY’A DENK DÜŞÜYORDU"

-Galatasaray derbilerinde genelde boş geçmezdiniz.

Bunun nedeni ben de bilmiyorum. Fakat güzel bir tesadüf oluyordu. Galatasaray maçları bizim için önemliydi. Onlar da bize karşı farklı motive olurlardı. Gollerim de Galatasaray’a denk düşüyordu.

"SADECE PEREİRA VE ADVOCAAT’TAN İLGİ GÖRDÜK"

-Biraz da günümüze gelelim. 2006’dan beri Fenerbahçe’nin altyapı birimlerinde görev yaptınız. Şimdiye kadar en çok hangi teknik adamdan ilgi gördünüz?

En çok Vitor Pereira’dan ilgi gördük. Dick Advocaat için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Ama onun dışındaki hocalar maalesef istediğimiz gibi olmadı.

-Anlaşılan Aykut Kocaman, Ersun Yanal ve İsmail Kartal gibi yerli hocalardan destek görmediniz.

İsim zikretmek istemiyorum. Onların olduğu dönem ilgiden yoksunduk.

ARDA GÜLER’İ KİM ALDI?

- Arda Güler, transfer edildiğinde siz görevde miydiniz?

Görevdeydim ama Arda Güler’i şu anki yönetim aldı. Yani Tahir Karapınar hoca tarafından Gençlerbirliği’nden transfer edildi.

-Şu an Fenerbahçe’deki göreviniz nedir?

Faal bir görevim yok. Ama kulüpteyim. Danışmanlık gibi işleri yönlendirmeye çalışıyorum.

"ARDA GÜLER’İN KORUNMAYA DEĞİL OYNAMAYA İHTİYACI VAR"

-İsmail Kartal'ın ’Arda Güler'i kollamak ve korumak zorundayız. Onu oynatmak için maçlara göre hareket ediyoruz.’ şeklindeki ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İsmail Hoca’nın kollamaktan neyi kast ettiğini bilemiyorum. O seviyeye gelmiş bir futbolcunun korunmasına ihtiyacı yok. Futbolcu kendi kendini korur. Önemli olan ona inanmak ve sürekli görev vermek. Fakat İsmail Hoca’nın düşüncelerine de saygı duyuyorum.

"MESUT ÖZİL O HALİYLE NASIL OYUNA GİRDİ?"

-Arda Güler’in Trabzonspor karşısında ilk 11’de oynamadığını görünce şaşırdınız mı?

Arda Güler tercihi iyi güzel de Mesut Özil’in oyuna girmesini anlayamadım. Yani antrenmanlarda o adar fit mi ki maçta alternatif olarak düşünülüyor onu anlayamadım. Oyuna girer girmez ne kadar zayıf olduğu belli oldu. Mesut’u kullanmak yerine ben olsam Arda’yı tercih ederdim. Ama artık ben olsam sen olsan meselesi değil. Sonuçta bir teknik adam var. Onun görüşlerine de saygı duymak zorundayım. Fenerbahçe 10 kişi ile üzerine düşünenin en iyisini yaptı. Daha iyi bir kurguyla belki de maçı kazanabilirdi. Acaba Osayi Samuel ve Pelkas ile daha hızlı bir hat yapılabilir mi diye kendi kendime düşündüm.