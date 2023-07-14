Fenerbahçe transferde 3 ismi bitiriyor!
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Mert Müldür, Rodrigo Becao ve Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe transferde hızlandı. Sarı-lacivertliler, Polonyalı 10 numara Sebastian Szymanski ile 4 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra gözünü 3 oyuncuya çevirdi.
Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür için kulübü Sassuolo’ya 2.5 milyon Euro’luk resmi teklifte bulundu. Sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki sağ bekle sözleşme şartlarında prensipte anlaştığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin İtalyan kulübüyle temasları sürerken Galatasaray’ın da Sassuolo’ya 2 milyon Euro’luk teklif yaptığı bildirildi.
Mert Müldür
KARTAL STOPER İSTİYOR
Teknik direktör İsmail Kartal stopere bir takviye daha istiyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki ilk isim Udinese’den Becao... Fenerbahçe, İtalyan ekibine yaptığı teklifi 9+1 milyon Euro olarak güncelledi, yanıt bekliyor.
Rodrigo Becao
BRANCO'DAN EKAMBI ATAĞI
Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Lyon’un hücum oyuncusu Ekambi ve menajeriyle görüştü. Öte yandan Fenerbahçe, takımda düşünmediği Samatta’nın sözleşmesini karşılıklı feshetti. Tanzanyalı forvet, PAOK’la anlaştı.
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