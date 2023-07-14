Fenerbahçe transferde 3 ismi bitiriyor!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:25

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:25

Fenerbahçe transferde hızlandı. Sarı-lacivertliler, Polonyalı 10 numara Sebastian Szymanski ile 4 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra gözünü 3 oyuncuya çevirdi.

Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür için kulübü Sassuolo’ya 2.5 milyon Euro’luk resmi teklifte bulundu. Sarı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki sağ bekle sözleşme şartlarında prensipte anlaştığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin İtalyan kulübüyle temasları sürerken Galatasaray’ın da Sassuolo’ya 2 milyon Euro’luk teklif yaptığı bildirildi.

Mert Müldür

KARTAL STOPER İSTİYOR

Teknik direktör İsmail Kartal stopere bir takviye daha istiyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki ilk isim Udinese’den Becao... Fenerbahçe, İtalyan ekibine yaptığı teklifi 9+1 milyon Euro olarak güncelledi, yanıt bekliyor.

Rodrigo Becao

BRANCO'DAN EKAMBI ATAĞI

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Lyon’un hücum oyuncusu Ekambi ve menajeriyle görüştü. Öte yandan Fenerbahçe, takımda düşünmediği Samatta’nın sözleşmesini karşılıklı feshetti. Tanzanyalı forvet, PAOK’la anlaştı.