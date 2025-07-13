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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: 6 yıl sonra geri döndü!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: 6 yıl sonra geri döndü!

13.07.2025 19:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: 6 yıl sonra geri döndü!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 28 yaşındaki kaleci Tarık Çetin'i renklerine bağladığını duyurdu.

Fenerbahçe, Tarık Çetin'in transferini resmen açıkladı.

Çaykur Rizespor'dan ayrılan Tarık Çetin, yıllar sonra altyapısından çıktığı Fenerbahçe'ye döndü.

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNDÜ

Tarık Çetin ile Fenerbahçe 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Ailemize yeniden hoş geldin Tarık Çetin Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde yetişen kaleci Tarık Çetin'le anlaşma sağladı. 28 yaşındaki file bekçisi, kendisini bir yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Tarık Çetin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı-Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEN RİZESPOR'A

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Tarık Çetin, 2019 yılında Vedat Muriç transferine ek olarak Rizespor'a gitmişti. Tarık, transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte 6 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.

Rizespor'da geçen sezon 15 maçta kaleyi koruyan Tarık Çetin, kalesinde 23 gol gördü. Tarık Çetin, 2 maçta kalesini gole kapattı.

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