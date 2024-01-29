Fenerbahçe'den 9 maç sonra bir ilk
Süper Lig'de, MKE Ankaragücü'nü geriden gelerek deviren Fenerbahçe 9 maç sonra ilk kez mağlup duruma düştü.
Fenerbahçe, bu sezon ligde 9 maç sonra yenik duruma düştü.
Son olarak Fatih Karagümrük karşısında 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakayı 2-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe, tıpkı o maçtaki gibi MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçmeyi bildi.
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