Fenerbahçe'den 9 maç sonra bir ilk

Yayınlanma: 29.01.2024 - 07:45

Güncelleme: 29.01.2024 - 07:45

Fenerbahçe, bu sezon ligde 9 maç sonra yenik duruma düştü.

Son olarak Fatih Karagümrük karşısında 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, tıpkı o maçtaki gibi MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçmeyi bildi.