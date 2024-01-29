Spor yazarları Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçını yorumladı: 'Fenerbahçe'nin Cengiz'i var'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 08:11

Güncelleme: 29.01.2024 - 08:11

Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: Kadıköy’de rakip Ankaragücü. Tribünler yine dolu. Taraftar iyi oynadığını, şampiyon olacağına inandığını gördüğü takımını yalnız bırakmaz. F.Bahçe bu sezon farklı bir kimliğe büründü. Futbolcular alkışı hak ediyor. Zaman zaman puan kayıpları, sıkıntılı maçlar olabilir. F.Bahçe son iki karşılaşmada (Samsun, Başakşehir) bunları yaşadı. Şurası çok net ki 90 dakikalarda hakimiyet hem F.Bahçe’nindi. Özellikle Başakşehir karşısında istatistikleri alt üst etti, rekor kırdı. Rakip ceza sahasında topla buluşma 71, 3.6 gol beklentisi, 5 kaçan net pozisyon, 28 şut 7’si kaleyi bulmuş, biri direkten dönmüş, 600 pas yapmış, 500’ü isabetli. Bu başarı değil de nedir? Diyeceksiniz ki golü penaltıdan buldu. Olabilir. Ben bunu şanssızlığa bağlıyorum.

F.Bahçe’de kötü futbolcu yok. Gelen yıldızlar ve ara transferde takviyelerle forma rekabeti arttı. İsmail Kartal 11’i oluştururken zorlanıyor. Ama formayı hakkaniyetli dağıtıyor. Hocanın tek rahatsızlığı ekibi için “zayıf” yakıştırması yapılması. Bu yüzden hem morali bozuk hem de gergin.

Fenerbahçe transfere doymuyor. Bonucci ve Krunic’ten sonra Çağlar Söyüncü’yü renklerine kattı. Kimsede olmayan stoper bolluğu. Sarı-Lacivertlilerden yine istekli arzulu seyirciyi coşturan bir futbol izledik. Livakovic’in yaptığı penaltı çok gereksizdi. Cengiz sahne aldı. Birbirinden şık goller attı. Dzeko çok koşuyor çok çabalıyor sahanın her yerinde var ama çok gol kaçırmaya başladı. 1-0, 2-1 maç içinde sıkıntılı skorlardır. Dün gece F.Bahçe önde olsa dahi zaman zaman bunun sıkıntısını yaşadığı anlar oldu. Rahat maç yok. Fenerbahçe zor bir geceyi daha aştı. Skorlar 3 haftadır kısır ama bu takım işini iyi yapıyor. Benim inancım bu yönde. Katılırsınız katılmazsınız bilemem. Gecenin en iyisi kimdi derseniz Cengiz’i söylerim. Yıldız isim İstanbulspor maçında da 4 gol atmıştı. (Cumhuriyet)

"İYİ BAŞLADIĞI MÜSABAKADA VİTES DÜŞÜRMÜYOR"

Uğur Meleke: Fenerbahçe, Ankaragücü önünde bekleri Mert-Ferdi’nin başrolde olduğu bir oyun oynadı Kadıköy’de. Sarı lacivertliler son 3 maçtır (Gaziantep, Samsun ve Başakşehir önünde) son bölüme beraberliklerle girmiş, 3 müsabakayı toplam 3 golle tamamlamıştı. Dün Ankaragücü önünde yine geriye düştüler ama bu kez çabuk geri dönmeyi başardılar. Cengiz ilk devrede her pozisyonun içinde vardı ve bir ritim oyuncusu olduğunu kanıtladı bir kez daha. İyi başladığı bir müsabakada genelde vites düşürmüyor, alıp götürüyor o maçı. Dün de iki golle tabelayı belirledi milli oyuncu. Fenerbahçe’de dikkat çeken bir başka detay da, iki haftadır Szymanski’nin ortalama pozisyonunun Edin Dzeko nun önünde çıkması. Dzeko’nun sürekli derine gelip oyun kurulumuna yardım etmesi ve onun boşalttığı alana Szymanski’nin yaptığı koşular. (Hürriyet)

"CENGİZ'İN HARİKA PERFORMANSIYLA KAZANDI"

Erman Özgür: Presi başlatan, topu iyi kullanan İsmail Yüksek Fenerbahçe için skordan bağımsız gecenin en iyilerindendi. Fenerbahçe’nin kenar organizasyonları, maçı kazanması ve çok fazla pozisyon üretmesine yetti. Savunmada maçı koparacak gol gelmemesine rağmen Djiku ve Serdar Aziz, 2. yarı çok daha yüksek konsantrasyonlu ve rakiplerine yakın oynamaları Fenerbahçe’nin tedirgin olmasını engelledi. Sonuçta Fenerbahçe çok daha yüksek skorlu kazanabileceği Ankaragücü maçını, Cengiz Ünder’in harika performansı ile kazanmayı başardı. (Fanatik)

"FERDİ VE İSMAİL İLE BAŞ EDEMİYORLAR"

Ömer Üründül: Ferdi ve İsmail müthiş oynuyorlar. Bu ikilinin hırsları ve fizik güçleriyle rakipler baş edemiyorlar. İsmail Kartal'ın bir kazancı da Mert Müldür. Son derece dengeli. Hem hücumu iyi yapıyor hem de asli defansif görevini… Her zaman vurguluyorum; fizik olarak hazırsa transferlerin içinde en önemlisi Cengiz Ünder'dir diye. İlk yarıda bir kanat forveti olarak yapması gerekenlerin hepsini yaptı. Ama kondisyonu şu anda 55-60 dakikalık. Dzeko'daki fiziki düşüş süratle devam ediyor. Tadic'te 2.5 ay sonra olumlu bir fiziksel kıpırdanma gözlemledim. Zaten kalitesine bir itirazım yok. Krunic'in takıma faydalı olacağı görüşündeyim. Ankaragücü iyi mücadele etti ama Emre Belözoğlu'nun hiçbir şey yapmayan Ali Sowe'a 72 dakika tahammül etmesine bir anlam veremedim. (Sabah)