Fenerbahçe maçı öncesi... Aleksander Ceferin ile Mehmet Büyükekşi bir arada!

Yayınlanma: 14.03.2024 - 18:11

Güncelleme: 14.03.2024 - 18:11

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise karşılaşması için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi ve Ceferin'in gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelerek gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İstanbul'da gerçekleşen görüşmede TFF Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt de yer aldı.

Türkiye'nin EURO 2032 hazırlıkları değerlendirildi.

İtalya ile ortak ev sahipliği çerçevesinde düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için ülkemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Aleksander Ceferin, Başkan Büyükekşi ile beraber diğer UEFA organizasyonlarının Türkiye'de gerçekleştirilmesi ihtimallerini değerlendirdi."

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bugün İstanbul'da UEFA Başkanı Ceferin ile özel bir görüşme gerçekleştirdik. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili hazırlıklarımızı konuştuk. Dünyanın en önemli 3 spor organizasyonundan birisine İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacak olmamızdan dolayı devletimizin bu konuya ne kadar önem verdiğini, ilgili bakanlıklarımızın sorumluluk alanlarıyla ilgili ciddiyetle sürdürdükleri planlamalarını UEFA ile paylaştık. Geçen hafta TFF olarak ev sahipliği yaptığımız ve UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği ile Süper Lig kulüplerimizin yetkililerinin katıldığı Avrupa kupalarının yeni formatına dair bilgilendirme toplantısının sonuçlarını değerlendirdik. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili son hazırlıkları gözden geçirdik. EURO 2032'nin yanı sıra Türkiye olarak ev sahipliği yapabileceğimiz diğer UEFA organizasyonlarının ön görüşmelerini yaptık" ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN MAÇINDA TRİBÜNDE

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı özel müsabakayı Puskas Arena'da beraber izleyecekler.