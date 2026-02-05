Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda yıldızlarıyla güldü: Kadıköy'de ikinci yarı açıldı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında kendi sahasında Erzurumspor'u konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe, 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Marco Asensio, 69. ve 78. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Erzurumspor'un tek golü ise 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Erzurumspor ise 3 puanda kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, kupanın bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Erzurumspor ise kendi evinde Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında pazartesi günü kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Erzurumspor ise TFF 1. Lig'in 24. haftasında pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak.