PFDK'ye sevk edilmişti: Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın cezası belli oldu!

5.02.2026 20:34:00
5.02.2026 20:34:00
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu Milan Skriniar'ın cezasını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de oynanan Kocaelispor maçında taraftara yönelik yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Milan Skriniar'a 2 maç ve 80 bin lira cezası verildi.

TFF'nin açıklamasında, “FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Tecrübeli oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor ve Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

