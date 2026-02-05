PFDK'ye sevk edilmişti: Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın cezası belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de oynanan Kocaelispor maçında taraftara yönelik yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Milan Skriniar'a 2 maç ve 80 bin lira cezası verildi.

TFF'nin açıklamasında, “FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Tecrübeli oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor ve Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.