Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda turu 3 golle aldı: Fenerbahçe 3-1 İstanbulspor
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye turu getiren golleri 31. dakikada Joshua King, 34 ve 54. dakikalarda Michy Batshuayi atti. Batshuayi'nin 2 golünde de asisti Joshua King yaptı.
İstanbulspor'un tek golü 90+3. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.
FENERBAHÇE'NİN İKİ TOPU DİREKTEN DÖNDÜ
Fenerbahçe'de Batshuayi ve Ferdi'nin birer topu direkten geri döndü.
Sarı lacivertli ekip bu sonuçla birlikte son 16 turuna kalmayı başardı.
SIRADAKİ RAKİBİ TRABZONSPOR
Dünya Kupası arasından sonra Fenerbahçe, ilk lig maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.
İstanbulspor ise pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'a konuk olacak.
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