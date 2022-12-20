Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo'ya İspanyol talip
Fenerbahçe'de başarılı bir performans gösteren Portekizli futbolcu Miguel Crespo'ya talip çıktı. İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'nın Portekizli futbolcu ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'nun talipleri her geçen gün artıyor.
İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren La Liga ekiplerinden Sevilla'nın, Miguel Crespo'ya talip olduğu belirtildi.
SEVILLA'NIN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
Haberde, teknik direktör Jorge Sampaoli'nin isteği üzerine Marsilya'dan eski oyuncusu Gerson'u gündemine alan Sevilla'nın, oyuncunun maliyetinin yüksek olması sebebiyle Miguel Crespo'ya yöneldiği ifade edildi.
Sevilla'nın Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı öne sürüldü.
1.5 MİLYON EURO'YA FENERBAHÇELİ OLDU
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan Crespo, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Crespo, 2021 yazında 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Estoril Praia'dan Fenerbahçe'ye transfer edilmişti.
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