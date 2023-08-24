Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:17

Güncelleme: 24.08.2023 - 09:17

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Andrew Madley'nin yöneteceği mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak.

Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor.

Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Twente: Lars Unnerstall, Mees Hilgers, Robin Pröpper, Joshua Brenet, Mats Rots, Youri Regeer, Sem Steijn, Michal Sadilek, Ricky van Wolfswinkel, Daan Rots, Manfred Ugalde.

UEFA KADROSUNDA EKSİK YOK

Fenerbahçe'nin Twente karşısında UEFA'ya bildirdiği kadrodan eksik ismi bulunmuyor.

Kadrodaki isimlerden Luan Peres ve Miha Zajc sakatlıklarını atlatırken, Serdar Aziz'in durumu son idmanın ardından netlik kazanacak.

259. RANDEVUDA

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 259. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 258 müsabakada 99 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

KUPA 3'TE YEDİNCİ SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 7. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.