Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçında rotasyon yaptı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son karşılaşması olan Eintracht Frankfurt mücadelesinde ilk 11'de rotasyona gitti.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, ilk 11'inde rotasyon yaptı.
Teknik direktörü Vitor Pereira, Rossi, Mesut Özil, Osayi Samuel ve Tisserand'ı yedek kulübesine çekti.
Fenerbahçe'de kalede Berke yer alırken arka üçlüde Kim Min-Jae, Serdar Aziz ve Attila Szalai görev aldı.
Sağ kanat beki olarak Nazım Sangare ilk 11'de forma şansı buldu, sol kanat bekte ise Filip Novak yer aldı.
Orta ikilide Miha Zajc ve Jose Sosa görev yaparken, ön tarafta İrfan Can ve Mergim Berisha'ya bir süredir ilk 11'de yer almayan Pelkas eşlik etti.
hücum üçlüsünü oluşturdu.
Sarı - lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır ve Enner Valencia sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Serdar Dursun, Miguel Crespo ve Burak Kapacak, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için kadroda yer almadı.
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