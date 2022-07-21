Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe karşılaşmasını yorumladı
REHA KAPSAL: "AVANTAJLI SKOR"
"Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev karşısında yalnızca saha içinde değil, Ukrayna'daki sıkıntılı durum devam ettiği için duygusal olarak da zorluk yaşayabilirdi. Çünkü Dinamo Kiev'li oyuncular hem Ukrayna halkına moral vermek, hem Ukrayna Ligi tatil edildiği için de kendilerini gösterebilecekleri tek kulvar olarak Avrupa'ya odaklanmış olabilirdi.
Savunmada Samuel ile Szalai, orta sahada İsmail ve Arao maçın en iyileriydi. İsmail, Fenerbahçe ve Türk futbolu adına çok önemli bir kazanım oldu. Sarı-lacivertliler; oynadığı oyun, mücadelesi, taktik disipline bağlılığıyla rövanş için ümit verdi. Kadıköy'de kendi saha ve seyirci avantajıyla maçın ve turun favorisi gibi duruyorlar. (Fotomaç)"
GÜRCAN BİLGİÇ: "RÖVANŞTA DAHA İYİ OLUR"
"Maç öncesindeki beklentilerimizin karşılandığını gördük. Fenerbahçe isteyecek, deneyecek ama Dinamo mücadele edip, hızlı geçiş – atak deneyecekti. Jesus, iki altı numara, İsmail ve Arao ile tedbirini aldı. Merkezi kapatıp, topun kendisinde kalmasını sağlayacak formülü önemsedi. İki oyuncusundan da üst düzey verim aldı. Bir başka kilit nokta duran toplardı. Dinamo Kiev çok temaslı ve faullü oynadı. Lucescu maçın tempo kazanmasını istemiyordu, bunu sağladı.Kadıköy'de 50 bin taraftar önünde oynanacak rövanş. Daha hazır, daha motive ve daha hırslı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. İlginç bir gün olacak. Jesus da, yeni transferler de nasıl bir takıma geldiklerini anlayacaklar. Bir hafta sonra "balans ayarı" yapılır, her şey daha farklı olur. (Fotomaç)"
AHMET ÇAKAR: "F.BAHÇE'Yİ BEĞENMEDİM"
"Skor iyi ama Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. İsmail Kartal'lı F.Bahçe'den kesinlikle daha iyi değiller hatta baskı ve istek anlamında daha kötüler. Dua etsinler Dinamo Kiev eski Dinamo Kiev değil. Yılların Kiev'i çok farklı takımdı. Belki savaş ya da oyuncu kaybı nedeniyle Kiev sıradan bir Süper Lig takımı görünümünde. Fenerbahçe'de dün gece görmediğimiz bir tek Joao Pedro var. Ama ne Jorge Jesus, ne Bruma, ne de Lincoln, F.Bahçe'yi kaldırmış indirmiş değiller. Maça baktığımızda her iki takımın da pozisyon vermediği ya da pozisyon bulamadığı bir mücadele oldu. Fenerbahçe'nin bana göre öyle iyi bir golcüye ihtiyacı var ki bu Pedro olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama bal yapmayan arı gibi. Sağdan geliyorlar, soldan geliyorlar ama üretemiyorlar. (Sabah)"
UĞUR MELEKE: "BU TUR UZATMALARA GİDER"
"Jorge Jesus şu anda Süper Lig’in hem kafa kağıdı, hem de mesleki hikaye açısından en tecrübelisi. Mircea Lucescu da Avrupa’nın top 15 liginin en yaşlı teknik adamı. Doğu Avrupa’nın Alex Ferguson’ı diyorlar ona Ukrayna’da. Bu seviyelerde olağanüstü deneyimli iki teknik adamın karşılaşmasının bir taktik savaşa, adeta bir satranç müsabakasına dönmesi normal. Bu taktik savaşın ilk ayağı dün Lodz’daydı. İkinci ayak 6 gün sonra Kadıköy’de. İki hoca da o kadar özenli ve o denli kontrollüler ki, bu eşleşmenin sonucunun 180 dakikanın son anına kadar belli olmaması, hatta daha da ötesine uzaması mümkün. Makine düzenindeki bu Kiev ekibine karşı Fenerbahçe, Lodz’da iyi bir sınav verdi. Jesus beklendiği gibi 4-4-2 ile başladı, çoğunlukla önde baskı stratejisini tercih etti, bu baskı sonucuyla birkaç önemli pozisyon da yaratıldı. Szalai, Samuel ve Ferdi, Premier Lig standartlarında oynadılar. Yine çok iyiydiler. Beklenenin aksine yeni transfer Arao geriye yaslanarak oyun kurdu, İsmail ikiliden öne çıkan taraftı. (Hürriyet)"
Video Haberler
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
- İktidarın ekonomi modeline cari açıklı eleştiri
- Trafikte drift yaptı; Ehliyetine el konuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- Anketlerde kaçıncı parti olduklarını açıkladı
- MHP'ye büyük şok!
- Düzce'de korkutan deprem
- Canlı yayında ekonomi atışması
- Sedat Peker'in seçim planını açıkladı
- 'Burası Acun City mi?'
- Adnan Oktar’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
- Uçakta hedef aldı, cenazede elini sıktı
- Memur maaş zamları için harekete geçildi