Spor yazarları Dinamo Kiev-Fenerbahçe karşılaşmasını yorumladı

REHA KAPSAL: "AVANTAJLI SKOR"

"Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev karşısında yalnızca saha içinde değil, Ukrayna'daki sıkıntılı durum devam ettiği için duygusal olarak da zorluk yaşayabilirdi. Çünkü Dinamo Kiev'li oyuncular hem Ukrayna halkına moral vermek, hem Ukrayna Ligi tatil edildiği için de kendilerini gösterebilecekleri tek kulvar olarak Avrupa'ya odaklanmış olabilirdi.

Savunmada Samuel ile Szalai, orta sahada İsmail ve Arao maçın en iyileriydi. İsmail, Fenerbahçe ve Türk futbolu adına çok önemli bir kazanım oldu. Sarı-lacivertliler; oynadığı oyun, mücadelesi, taktik disipline bağlılığıyla rövanş için ümit verdi. Kadıköy'de kendi saha ve seyirci avantajıyla maçın ve turun favorisi gibi duruyorlar. (Fotomaç)"