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Fenerbahçe - Uniao de Leiria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Uniao de Leiria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

20.07.2025 09:55:00
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Fenerbahçe - Uniao de Leiria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Portekiz kampındaki hazırlık maçında Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - UNİAO DE LEİRİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - UNİAO DE LEİRİA MAÇI HANGİ KANALDA? 

Hazırlık mücadelesi S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında yine Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1'le geçmişti.

JHON DURAN TEKNİK HEYETE BAĞLI

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre kadroya yazılabilecek.

Kampa geçen günlerde katılan ve son 2 idmanda takımla çalışmalara katılan genç golcü, teknik heyetin kararına göre kadroda yer alabilecek.

EN-NESYRI VE CENK DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun, Uniao de Leiria karşısında forma giyebilecek.

Sakatlıkları nedeniyle bireysel çalışan ve Portimonense maçının kadrosuna alınmayan 2 oyuncu da sakatlıklarını atlattı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

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