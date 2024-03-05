Sakatlık yaşamıştı: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi
Kasımpaşa maçı öncesi sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin, bu hafta oynanacak Pendikspor maçında kısa da olsa süre alması bekleniyor.
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci sevinci yaşanıyor.
Milli futbolcu, tedavisi sürerken saha çalışmalarına da başladı. İrfan Can’ın dönüşü teknik heyeti memnun etti.
PENDİKSPOR MAÇINDA SÜRE ALABİLİR
TRT Spor'un haberine göre, 28 yaşındaki futbolcunun, hafta sonu oynanacak Siltaş Yapı Pendikspor maçında kısa da olsa süre alması bekleniyor.
Bireysel olarak antrenman yapan İrfan Can Kahveci'nin, kontrollü bir şekilde takıma katılarak hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ AĞRI HİSSETMİŞTİ
Tecrübeli futbolcu ligde oynanan Kasımpaşa maçından önce antrenmanda ağrı hissetmişti.
İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucu, sağ arka alt adalesinde 2’nci derece yırtık tespit edilmişti
İrfan Can Kahveci, bu sezon resmi maçlarda 13 kez fileleri havalandırdı, 9 gol pası verdi.
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