Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: Nordi Mukiele'nin yeni takımı belli oldu!

17.08.2025 16:35:00
İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, 27 yaşındaki Fransız oyuncu Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı.

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Nordi Mukiele'nin yeni durağı belli oldu.

Premier Lig ekiplerinden Sunderland, 14 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Paris Saint-Germain'in 27 yaşındaki sağ bekini kadrosuna kattı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Transferi hakkında konuşan Mukiele, "Bana sevgi verirseniz, size on kat daha fazla sevgi veririm. Sonuna kadar burada yapacağım şey bu, Yürekten gelirim. Futbolu gerçekten seviyorum ve bana sevgi veren insanlara her şeyimi vermeyi seviyorum" dedi

İngiliz ekibi, Nordi Mukiele ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

