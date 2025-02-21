Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA geliri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off maçlarının ardından takımların elde ettiği gelir hesaplandı.
Avrupa Ligi'nde dün oynanan play-off maçlarının ardından son 16 turuna kalan takımlar netlik kazandı.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu öncesinde takımların şu ana kadar elde ettiği gelirler hesaplandı.
Play-off maçları sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri de belli oldu.
Football Meets Data'da yer alan tabloya göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri şöyle:
FENERBAHÇE
- Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 180 bin Euro
- Katılım: 4.31 milyon Euro
- Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.99 milyon Euro
- 10 yıllık kat sayı: 1.77 milyon Euro
- Puan: 1.5 milyon Euro
- Sıralama bonusu: 1.08 milyon Euro
- Play-off ve eleme turu bonusu: 2.05 milyon Euro
- Toplam: 15.87 milyon euro
GALATASARAY
- Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 4.29 milyon Euro
- Katılım: 4.31 milyon Euro
- Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.12 milyon Euro
- 10 yıllık kat sayı: 1.20 milyon Euro
- Puan: 1.95 milyon Euro
- Sıralama bonusu: 2.21 milyon Euro
- Play-off ve eleme turu bonusu: 300 bin Euro
- Toplam: 18.38 milyon Euro
Etiketler: #uefa #fenerbahçe #galatasaray
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