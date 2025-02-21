Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA geliri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off maçlarının ardından takımların elde ettiği gelir hesaplandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA geliri belli oldu!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:25

Avrupa Ligi'nde dün oynanan play-off maçlarının ardından son 16 turuna kalan takımlar netlik kazandı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu öncesinde takımların şu ana kadar elde ettiği gelirler hesaplandı.

Play-off maçları sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri de belli oldu.

Football Meets Data'da yer alan tabloya göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri şöyle:

FENERBAHÇE

  • Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 180 bin Euro
  • Katılım: 4.31 milyon Euro
  • Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.99 milyon Euro
  • 10 yıllık kat sayı: 1.77 milyon Euro
  • Puan: 1.5 milyon Euro
  • Sıralama bonusu: 1.08 milyon Euro
  • Play-off ve eleme turu bonusu: 2.05 milyon Euro
  • Toplam: 15.87 milyon euro

GALATASARAY

  • Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 4.29 milyon Euro
  • Katılım: 4.31 milyon Euro
  • Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.12 milyon Euro
  • 10 yıllık kat sayı: 1.20 milyon Euro
  • Puan: 1.95 milyon Euro
  • Sıralama bonusu: 2.21 milyon Euro
  • Play-off ve eleme turu bonusu: 300 bin Euro
  • Toplam: 18.38 milyon Euro

Etiketler: #uefa #fenerbahçe #galatasaray

İlgili Haberler

Avrupa maçlarının ardından... UEFA kulüpler sıralaması güncellendi

Avrupa maçlarının ardından... UEFA kulüpler sıralaması güncellendi
Galatasaray'dan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e derbi daveti

Galatasaray'dan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e derbi daveti
UEFA Avrupa Ligi'nden En-Nesyri paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi'nden En-Nesyri paylaşımı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler