Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA geliri belli oldu!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:25

Güncelleme: 21.02.2025 - 13:25

Avrupa Ligi'nde dün oynanan play-off maçlarının ardından son 16 turuna kalan takımlar netlik kazandı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu öncesinde takımların şu ana kadar elde ettiği gelirler hesaplandı.

Play-off maçları sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri de belli oldu.

Football Meets Data'da yer alan tabloya göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA gelirleri şöyle:

FENERBAHÇE

Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 180 bin Euro

180 bin Euro Katılım: 4.31 milyon Euro

4.31 milyon Euro Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.99 milyon Euro

4.99 milyon Euro 10 yıllık kat sayı : 1.77 milyon Euro

: 1.77 milyon Euro Puan: 1.5 milyon Euro

1.5 milyon Euro Sıralama bonusu: 1.08 milyon Euro

1.08 milyon Euro Play-off ve eleme turu bonusu: 2.05 milyon Euro

2.05 milyon Euro Toplam: 15.87 milyon euro

GALATASARAY