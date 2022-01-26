Süper Lig'de üç kulüp PFDK'ye sevk edildi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 09:00

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün kurula sevk edilmesine karar verdi.

Hukuk Müşavirliği, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u sportmenliğe aykırı hareketten, Medipol Başakşehir'i de çirkin ve kötü tezahürattan dolayı kurula gönderdi.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün futbolcusu Yann Dorgeles Isaac Karamoh ise kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

SPOR TOTO 1. LİG KULÜPLERİ DE PFDK'DE

Spor Toto 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü'nün de kurula sevk edildiği öğrenilirken Ankara Keçiörengücülü oyuncu Yaw Ackah'ın ise kural dışı hareketinden dolayı PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.



