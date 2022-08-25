Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yola devam edecek!

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi pplay-off turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı takım, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 22:19
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yola devam edecek!
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile İsveç ekibi Malmö karşı karşıya geldi. Sivas'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Malmö 2-0'lık skorla kazandı.

Malmö'ye galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Birmancevic ve 90. dakikada Kiese Thelin kaydetti.

İlk maçı 3-1 kaybeden Sivasspor, bu maçta da yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.


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