Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası arasında, hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ikinci hazırlık maçında Villarreal ile karşılaşıyor. Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 09:43
Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Dünya Kupası arasında hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında  La Liga ekiplerinden Villarreal ile karşılaşacak.

Dostluk turnuvası kapsamında ikinci maçına çıkacak Fenerbahçe ilk maçında Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE - VİLLARREAL HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe -Villarreal maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - VİLLARREAL HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayımlanacak.



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