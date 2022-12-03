Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası arasında, hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ikinci hazırlık maçında Villarreal ile karşılaşıyor. Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası arasında hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında La Liga ekiplerinden Villarreal ile karşılaşacak.
Dostluk turnuvası kapsamında ikinci maçına çıkacak Fenerbahçe ilk maçında Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.
FENERBAHÇE - VİLLARREAL HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe -Villarreal maçı 3 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - VİLLARREAL HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayımlanacak.
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