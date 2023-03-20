Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:53

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 10:54

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile Tayyip Talha Sanuç'un sağlık durumları merakla bekleniyor.

Fransız futbolcu Valentin Rosier'e boyun kisti nedeniyle cerrahi işlem uygulandı.

Valentin Rosier (solda)

Kulüpten yapılan açıklamada, "Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TAYYİP DERBİDE ZOR

İstanbulspor maçında sakatlık geçiren Tayyip Talha'nın ise çekilen MR'ında sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. Milliyet'in haberine göre, A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Tayyip, milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Tayyip Talha Sanuç (solda)

Rosier'in ise 4-5 gün sonra bireysel antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi.