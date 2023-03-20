Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta sakatlıkları sebebiyle tedavileri sürdürülen Fransız futbolcu Valentin Rosier ile milli futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un son durumları ile ilgili bilgiler netleşiyor.
Beşiktaş'ta Valentin Rosier ile Tayyip Talha Sanuç'un sağlık durumları merakla bekleniyor.
Fransız futbolcu Valentin Rosier'e boyun kisti nedeniyle cerrahi işlem uygulandı.
Valentin Rosier (solda)
Kulüpten yapılan açıklamada, "Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
TAYYİP DERBİDE ZOR
İstanbulspor maçında sakatlık geçiren Tayyip Talha'nın ise çekilen MR'ında sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. Milliyet'in haberine göre, A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Tayyip, milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
Tayyip Talha Sanuç (solda)
Rosier'in ise 4-5 gün sonra bireysel antrenmanlara başlayabileceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem!
- TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu
- Sahi ne oldu sarıklı amirale
- Sahte diploma skandalı: CHP'li Başarır tek tek isim sayd
- Millet İttifakı'nda 'Mansur Yavaş krizi' iddiası
- Heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi
- Cumhur'un ortağından HÜDA PAR'a 'ses' yok
- BİLD'den Kılıçdaroğlu-Erdoğan karşılaştırması
- Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı başvurusuna tepki
- Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Şahan Gökbakar'a çağrı