Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar'dan CHP'ye Sadullah Ergin tepkisi

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 18:14

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 18:23

14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek. CHP’de milletvekili adayları netleşmeye başladı.

CHP'nin YSK'ye teslim ettiği listede eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Parti üzerinden CHP Ankara 1. bölgeden 4. sırada milletvekili aday adayı gösterildi.

Sadullah Ergin

"KABUL EDEMİYORUM"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Ergin'in aday gösterilmesine tepki gösterdi.

Dündar, yaptığı paylaşımda, "Söylemesem olmaz!.. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum" ifadelerini kullandı.