Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar'dan CHP'ye Sadullah Ergin tepkisi
14 Mayıs'ta düzenlenecek 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi siyasi partilerin listeleri belli olurken aday isimler hakkındaki tartışmalar da devam ediyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, CHP'nin eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i aday göstermesine tepki gösterdi.
14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek. CHP’de milletvekili adayları netleşmeye başladı.
CHP'nin YSK'ye teslim ettiği listede eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Parti üzerinden CHP Ankara 1. bölgeden 4. sırada milletvekili aday adayı gösterildi.
Sadullah Ergin
"KABUL EDEMİYORUM"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Ergin'in aday gösterilmesine tepki gösterdi.
Dündar, yaptığı paylaşımda, "Söylemesem olmaz!.. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum" ifadelerini kullandı.
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