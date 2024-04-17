Fenerbahçe YDK Başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı: Vefa Küçük'ten yeni karar!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Vefa Küçük'ün bu kararından vazgeçtiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için daha önce adaylığını açıklayan Vefa Küçük, bu kararından vazgeçti ve adaylıktan çekildi.
SEÇİM 27 NİSAN'DA
Fenerbahçe'de Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat, Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçimi 27 Nisan tarihinde yapılacak.
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