Yusuf Yazıcı'dan Fenerbahçe sözleri: 'Umarım demiştim...'

Yayınlanma: 17.04.2024 - 13:53

Güncelleme: 17.04.2024 - 13:53

Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yazıcı'nın sözleri şu şekilde:

-Konferans Ligi'nde final yolu Fenerbahçe - Lille eşleşmesinden geçer mi?

"Umarım Fenerbahçe ile eşleşiriz demiştim. Bu 'umarım' sözü inşallah devam eder. Biz de 2-1 kaybettik, Fenerbahçe de kaybetti. İkimiz de rövanşı evimizde oynuyoruz, taraftarlarımız çok güçlü. Kazanmamız gereken bir maç. Tur atlamak istiyoruz. Bizim de final oynama hayalimiz var. Çok zor bir maç olacak. İç sahada çok iyi atmosferimiz var. Bu da maçı kazanmamıza önemli faktör sağlayacak. Umarım turu geçeriz ayrıca Fenerbahçe'de turu geçer ve yarı finalde karşılaşırız."

-Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı var. Nasıl değerlendiriyorsun?

"Seyir zevki için inanılmaz. İki takım taraftarını da ekranlara çeken ligimiz var. Tabii ki keşke Beşiktaş ya da Trabzonspor da buna katılsaydı. Sezon sonu ne olacak bilmiyorum ama maçları izlemesi gerçekten çok keyifli oluyor. Kim kazanır bilmiyorum ama seyir zevki beni çok mutlu ediyor."

"İKİ TAKIMIN MAÇLARINI DA İZLİYORUM"

"İki takımın maçlarını da izliyorum. Karagümrük - Fenerbahçe maçında ilk yarı Karagümrük'ü iyi gördüm ancak ikinci yarı bambaşka Fenerbahçe vardı. O yüzden kimseyi önde göremiyorum. Galatasaray - Kasımpaşa maçında da Kasımpaşa önde götürdü oyunu ama Galatasaray kazandı. O yüzden kim önde kim geride diye tahmin edemiyorum."

-Süper Lig'de olumsuzluklar yaşadık. Bu da yurt dışında 'skandal' başlığı altında birçok habere konu oldu. Fransa'da bu haberler nasıl yankı buldu?

"Ülkemizde yakın zamanda birçok şey oldu. Ben de kendimi Türkiye'deki basının Fransa'daki temsili gibi hissediyorum. Her bir şey olduğunda herkes gelip soruyor. Herkese açıklamaktan onlara röportaj yapıyorum. Tabii ki de herkes futbolu çok takip ediyor. Türk futbolunun ne kadar tutkulu olduğunu çok iyi biliyorlar. Ben de açıkçası Türkiye'yi burada temsil ediyorum, olanları anlatıyorum."

TRANSFER AÇIKLAMASI

-Dört büyükler seninle ilgileniyor. Haziran ayında bonservisin elinde olacak. Türkiye'ye göz kırpar mısın?

"Şu an onu söylemek çok erken. Daha sezonun bitmesine çok var. Odağım Lille. Sonrasında Avrupa Şampiyonası var. Geleceği çok fazla düşünmem. Anı yaşarım. Transferle ilgili düşüncem şu an yok."

ARDA GÜLER YORUMU

-Arda Güler hakkında ne düşünüyorsun? Ne tavsiye edersin?

Milli Takım'da da çok konuştuk Arda ile. Öğrenmeye çok açık birisi ve çok beyefendi. Sabırlı ol, sıra sana da gelecek dedim. Başındaki hoca dünya futbolunun en iyi hocalarından bir tanesi. Çalıştığı oyuncular çok iyi. Ülke olarak biraz sabırsızız. Her şeyin hemen olmasını istiyoruz ama maalesef öyle olmuyor. Arda, Türkiye'den geldi. Türk futbolu ve İspanya futbolu arasında farklar var. Arda'nın İspanya'ya adapte olması biraz süreci gerekiyor. Arda bu süreci atlattı ve şimdi forma şansı bekleyecek. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor."