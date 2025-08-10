Hırvat basını duyurdu: Fenerbahçe'den gece yarısı '10 numara' operasyonu!

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sürpriz bir takviyeye imza atmak üzere. Hırvat basınından gece yarısı Fenerbahçe için flaş bir transfer haberi geçildi.

Germanijak'ın haberine göre; Fenerbahçe, Niko Jankovic için Rijeka ile anlaşma sağladı. Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic, Jankovic için "Rijeka'dan ayrılıp kariyerine Fenerbahçe'de devam edeceği anlaşılıyor" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS

Fenerbahçe'nin Niko Jankovic için Rijeka'ya 5.6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceği haber detayında yer aldı.

NIKO JANKOVIC'İN SEZON KARNESİ

Önceki sezon ligde 34 maça çıkıp 2993 dakika forma giyen Niko Jankovic, 8 gol ve 3 asistlik skor katkısı vermişti.