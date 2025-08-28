Benfica defterini tamamen kapattı: Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası veda konuşması!

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi yarış dışı bırakan golü atan Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe maçı sonrası doping testine gittiği için Benfica'nın galibiyet fotoğrafında yer almayan Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptığı belirtildi.

Maisfutebol'un haberine göre, doping testi sonrası soyunma odasına gelen Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarına veda konuşması yaptı.

Milli futbolcunun buradaki konuşmasında Fenerbahçe'ye transferinin kendisi için çok daha iyi olacağını belirttiği aktarıldı.

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de neredeyse Benfica'da kazandığından 4 katı fazla gelir elde edeceği ifade edildi.

Ayrıca iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği henüz resmi olarak bir anlaşmanın imzalanmadığı da vurgulandı.