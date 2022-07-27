Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, takımını 10 kişi bıraktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev ile oynadığı rövanş maçının 54. dakikasında İsmail Yüksek'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:49
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, takımını 10 kişi bıraktı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 54. dakikasında 10 kişi kaldı.

Bu dakikada sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu İsmail Yüksek, orta sahada Basedin'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İsmail Yüksek, bu karar sonrası gözyaşlarına hakim olamazken, Fenerbahçe tribünleri İsmail'e tezahüratlarla destek oldu.


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