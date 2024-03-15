Fenerbahçe yöneticisi ifade verdi: Ali Koç destek için adliyeye geldi

Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:32

Güncelleme: 15.03.2024 - 11:41

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Selahattin Baki, yaptığı bir açıklama nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine ifadeye çağrıldı.

Şikayet kapsamında bugün İstanbul Adliyesi'ne gelen Baki, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Selahattin Baki'ye destek olmak için adliyeye geldi.

Savcının yanından ayrılırken basın mensuplarıyla konuşan Koç, Baki'nin basın sözcüsü olması nedeniyle zaöan zaman hakkında şikayetler olduğunu ifade ederek, kendisine destek olmak için adliyeye geldiğini belirtti.