UEFA Başkanı İstanbul'da: 'Arkadaşım Ali Koç'a söz vermiştim'
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda oynanacak Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise müsabakasını izlemek üzere İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile buluştu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ortaköy'de gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin ile UEFA ve TFF yetkilileri de katıldı.
"ARKADAŞIM ALİ KOÇ BEY'E SÖZ VERMİŞTİM"
Organizasyonun ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Ceferin, "Arkadaşım olan Ali Koç Bey'e bir gün buraya geleceğime dair söz vermiştim ve verdiğiniz sözleri tutmanız gerekir. İkinci olarak İstanbul'u ve buraya gelmeyi çok seviyorum. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve UEFA Avrupa Konferans Ligi rekabetçi ve fantastik bir organizasyon oldu. Akşam oynanacak maçı bekliyorum" diye konuştu.
"ÜÇ YILDIR SÖZÜ VARDI"
Başkan Koç da Ceferin'in İstanbul'u çok sevdiğini belirterek, "Üç yıldır, 'Gelip Fenerbahçe maçını seyredeceğim' diye sözü vardı, bugüne nasip oldu. İnşallah ayağı uğurlu gelir. Kendisi Avrupa futbolu için çok büyük işler yapıyor. İnşallah dönem sonuna kadar da çok güzel işler yapacak. Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu ve benim Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) olmam sebebiyle Fenerbahçe ile çok yakın ilişkileri var. Her zaman bize yol gösterdi, yardımcı oldu. Onu burada ağırlamaktan çok mutluyuz, onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fenerbahçe ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ın bu akşam Ülker Stadı'nda yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını izleyecek.
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