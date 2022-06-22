Fenerbahçe Youtube ücretli mi? Youtube'dan Fenerbahçe maçları nasıl izlenir?

Fenerbahçe, Kuzey Makedonya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan FC Shkupi bugün saat 18.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Youtube ücretli mi? Youtube'dan Fenerbahçe maçları nasıl izlenir?

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:42
Fenerbahçe Youtube ücretli mi? Youtube'dan Fenerbahçe maçları nasıl izlenir?
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Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya'nın FC Shkupi takımıyla karşıya gelecek.

FENERBAHÇE-FC SHKUPİ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Kuzey Makedonya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan FC Shkupi bugün saat 18.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE-FC SHKUPİ HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Fenerbahçe YouTube kanalında canlı olarak yayımlanacak.

YOUTUBE'DAN FENERBAHÇE MAÇLARI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Youtube kanalının özel içeriklerini izlemek için "Katıl" butonu ile üye olmalısınız.

FENERBAHÇE YOUTUBE ÜCRETLİ Mİ?

Fenerbahçe Youtube kanalında özel içerikleri izlemek için Katıl'a üye olmalısınız.  Sarı paket "Katıl" ücreti aylık 15 TL.


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